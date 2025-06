Vor Klub-WM: Vier Rückkehrer im Bayern-Training

Der FC Bayern bereitet sich aktuell auf die am 15. Juni startende FIFA-Klub-Weltmeisterschaft vor und kann rechtzeitig vor dem Turnier einige Rückkehrer im Mannschaftstraining begrüßen. Bei der Einheit am Donnerstagmittag stießen mit Jamal Musiala und Dayot Upamecano zwei Langzeitverletzte zum Team und absolvierten große Teile der Übungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem waren auch die Leihrückkehrer Maurice Krattenmacher und Adam Aznou erstmals wieder mit an Bord. Der Auftaktgegner des Rekordmeisters ist am Eröffnungstag (18 Uhr) der neuseeländische Vertreter Auckland City. Außerdem trifft der FCB in seiner Gruppe auf Benfica und die Boca Juniors.