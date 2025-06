HSV bekommt Konkurrenz bei Sahin

Das Interesse der Konkurrenz an SV Elversbergs Leistungsträger Semih Sahin wächst. Nachdem der Hamburger SV erste Kontakte mit dem 25-Jährigen aufgenommen hat, ist laut ‚Sky‘ der 1. FC Kaiserslautern ebenfalls in Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler getreten. Dem Bezahlsender zufolge haben die Roten Teufel – wie auch der HSV – lediglich erste Sondierungsgespräche geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesichts des steigenden Interesses könnte Sahin, der mit Elversberg den Weg von der Regionalliga bis in die zweite Liga mitgegangen ist, vor einer Luftveränderung stehen. In der abgelaufenen Saison war der zentrale Mittelfeldspieler in 22 Ligaspielen an sieben Treffern direkt beteiligt. Im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) musste der Rechtsfuß bereits nach 18 Minuten verletzt runter. Vertraglich ist Sahin bis 2027 gebunden.