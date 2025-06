Vorgespräche laufen: HSV befasst sich mit Reis-Ersatz

Am heutigen Montagmorgen vermeldete der Hamburger SV bereits die Verpflichtung von Nicolai Remberg (24). Trotzdem hält man weiterhin Ausschau nach Verstärkung für das Mittelfeldzentrum, da Schlüsselspieler und Vizekapitän Ludovit Reis (25) die Rothosen verlassen und zum FC Brügge wechseln möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Suche nach einem Reis-Nachfolger könnten die Hanseaten bei der SV Elversberg fündig geworden sein. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, ist Semih Sahin ein Thema beim Bundesliga-Aufsteiger. Erste Vorgespräche haben dem Bericht zufolge mit dem zentralen Mittelfeldspieler längst stattgefunden.

Weiter heißt es, der 25-Jährige sei allerdings nicht die erste Wahl der HSV-Bosse. Andere namentlich nicht genannte Kandidaten stehen beim HSV weiter oben auf der Liste, so die Lokalzeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nächster Karriereschritt im Blick

Sahin gehört bei den Saarländern zum Stammpersonal, in der abgelaufenen Saison kam der Rechtsfuß in 25 Pflichtspielen zum Einsatz. Der laufstarke Achter scheiterte mit der SVE erst in der Relegation am Bundesliga-Aufstieg, musste im Rückspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) bereits in der 18. Minute wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden.

Der gebürtige Mannheimer steht an der Kaiserlinde zwar noch bis 2027 unter Vertrag, ist aber nun bereit für den Schritt in die Bundesliga. Durch den großen Elversberger Umbruch im Kader und auf der Trainerbank denkt der Mittelfeldakteur laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ an einen Abgang. Sollte Reis dem HSV den Rücken kehren, könnte die Personalie Sahin an der Elbe an Fahrt aufnehmen.