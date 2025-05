Nach Bayern-Unterschrift: Tah-Verhandlungen gehen weiter

Jonathan Tah (29) schließt sich dem FC Bayern ablösefrei an, betonten die Münchner in ihrer Pressemitteilung am heutigen Donnerstag. Das könnte sich allerdings noch ändern. Denn an den Plänen, Tah schon bei der Mitte Juni beginnenden Klub-WM einzusetzen, hat sich nichts geändert.

Weil dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen aber noch bis zum 30. Juni gültig ist, müssten die Bayern eine Entschädigung zahlen. Entsprechende Verhandlungen laufen nach wie vor, berichtet die ‚Abendzeitung‘. Im Gespräch sei dabei „eine Ablöse im niedrigen siebenstelligen Bereich und eine kleine Erfolgsprämie aus den Einnahmen“ bei der Klub-WM.

Beim Rekordmeister hat Tah bis 2029 unterschrieben. Der Innenverteidiger sagte, er wolle „hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen.“ Ob der erste Versuch dafür schon beim Turnier in den USA unternommen wird, werden die nächsten Tage zeigen.