Barça trifft Araújo-Entscheidung

Zumindest wenn es nach dem FC Barcelona geht, wird Ronald Araújo die Katalanen in diesem Sommer nicht verlassen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ hat Barça die Grundsatzentscheidung getroffen, den uruguayischen Innenverteidiger nicht auf den Markt zu bringen. Demnach planen sowohl Sportdirektor Deco als auch Trainer Hansi Flick weiter mit dem Abwehrchef.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter Umständen sind den Blaugrana aber die Hände gebunden. Zwar steht der 26-Jährige bis 2031 unter Vertrag, verfügt aber über eine Ausstiegsklausel. Und wie die ‚Mundo Deportivo‘ weiter berichtet, sinkt der Passus in der ersten Juli-Hälfte auf 60 Millionen Euro. Der FC Bayern wurde immer wieder mit dem 21-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht, am heutigen Donnerstag zurrte der Rekordmeister aber die Verpflichtung von Jonathan Tah (29) fest.