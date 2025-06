Kurioses Angebot: Barça will ter Stegen loswerden

Mit Joan García hat der FC Barcelona seine Nummer eins für die kommenden Jahre gefunden. Für Marc-André ter Stegen bedeutet das allerdings, dass seine Zeit bei den Katalanen höchstwahrscheinlich abgelaufen ist. Da sich die Blaugrana, bei denen Wojciech Szczesny verlängern soll, keine drei Toptorhüter leisten wollen, soll der Deutsche nun von einem Abgang überzeugt werden. Dabei plant Barça ein kurioses Angebot.

Wie die ‚Sport‘ berichtet, möchte der spanische Meister ter Stegen vorschlagen, ihn für das kommende Vertragsjahr auszubezahlen, wenn dieser im Gegenzug den Verein verlässt. Darüber hinaus dürfe der Schlussmann mit jedem Verein verhandeln. Eine Ablöse verlangt Barça dem Blatt zufolge ebenfalls nicht, obwohl der 33-Jährige noch bis 2028 Vertrag hat.

In den vergangenen Jahren war der Ex-Gladbacher die unangefochtene Nummer eins in Barcelona. Unumstritten war ter Stegen aber insbesondere bei den eigenen Anhängern nur selten. In der abgelaufenen Saison verletzte er sich schon früh an der Patellasehne, weswegen er lange Zeit von Szczesny vertreten wurde. Zwar absolvierte er zum Saisonende wieder einige Spiele, einen dauerhaften Weg zurück zwischen die Pfosten scheint es für ihn bei Barça jedoch nicht zu geben.