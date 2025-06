Barça blitzt bei Liverpool ab

Der FC Barcelona beißt in seinen Bemühungen um Luis Díaz (28) auf Granit. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der FC Liverpool einen Vorstoß der Katalanen zurückgewiesen und klargemacht, dass Díaz nicht zum Verkauf steht.

Der kolumbianische Flügelflitzer, der 2022 für 54 Millionen Euro vom FC Porto an die Merseyside gewechselt war, war in der abgelaufenen Saison mit 20 Scorern in der Premier League wichtiger Bestandteil der Meistermannschaft. Aus Liverpool heißt es, man setze auch in der kommenden Saison auf Díaz, der einen Vertrag bis 2027 besitzt. Eine Verlängerung soll aber unwahrscheinlich sein. Neben Barcelona gibt es Interessenten aus Saudi-Arabien.