BVB: Kobel teilt Transfer-Entscheidung mit

Borussia Dortmund kann auf der Torhüterposition auf Konsistenz setzen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist ein Abschied der Nummer eins vom Tisch. Entsprechende Zusagen habe die Spielerseite zuletzt Sportdirektor Sebastian Kehl mitgeteilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem der FC Chelsea und Newcastle United wollten den Schweizer gerne nach England lotsen. Nach FT-Informationen fanden auch entsprechende Sondierungsgespräche statt.

Fokus auf WM 2026 und Klub-WM

Kobels Blick richtet sich aber bereits auf die WM 2026. Um seinen Stammplatz im Schweizer Tor nicht zu gefährden, setzt er weiter auf Dortmund, wo er die unangefochtene Nummer eins ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum anderen soll der 27-Jährige zu den Spielern gehören, die der Klub-WM entgegenfiebern, die Mitte Juni in den USA startet. Transfergespräche mit anderen Klubs oder entsprechende Gerüchte in den Medien wären da nur störend. In Gruppe F treffen die Schwarz-Gelben auf Mamelodi Sundowns, Fluminense und Ulsan.