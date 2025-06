Maignan-Deal auf der Kippe?

Der AC Mailand hat einen Wunschpreis für Mike Maignan (29) festgelegt. Laut dem italienischen Journalisten Daniele Longo sind die Mailänder bereit, den französischen Nationaltorhüter für 30 Millionen Euro Ablöse ziehen zu lassen.

Interesse an Maignan bekundet in erster Linie der FC Chelsea. Laut Fabrizio Romano liegen die beiden Klubs in ihren Vorstellungen aber noch weit auseinander. Chelsea sei bereit, zehn Millionen Euro für den Torwart, der noch einen Vertrag bis 2026 hat, hinzublättern. Zudem stellen die Londoner den Rossoneri ein Ultimatum bis zum kommenden Montag. Sollte man bis dahin keine Einigung erzielen, wäre man auch mit den aktuellen Torhütern im Verein zufrieden.