Ekitiké auf dem Sprung: Chelsea kontaktiert Frankfurt

Bei Hugo Ekitiké stehen die Zeichen schon seit geraumer Zeit auf Sommer-Transfer. Eintracht Frankfurt ist durchaus gewillt, den treffsicheren Mittelstürmer bei einer adäquaten Ablösesumme ziehen zu lassen. Und adäquat bedeutet in diesem Fall mindestens 100 Millionen Euro. Das scheint den FC Chelsea keinesfalls abzuschrecken.

Während die Blues mit Ekitiké an einer Einigung arbeiten, hat der englische Topklub laut ‚Sky‘ nun auch direkten Kontakt zur SGE aufgenommen. Ob die Vereine am Ende tatsächlich eine Übereinkunft finden, ist aber weiterhin offen. Auch wenn die spendierfreudigen Engländer großes Interesse am 22-Jährigen haben, stellen die hohen Ablöseforderungen des Bundesligisten auch für Chelsea eine Hürde dar.

Auch der FC Arsenal und der FC Liverpool sind an Ekitiké dran. Derzeit hat Chelsea aber klar die Nase vorn beim 15-Tore-Knipser der abgelaufenen Spielzeit. Bis 2029 ist der Rechtsfuß noch an die Adler gebunden, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Im vergangenen Sommer zahlte die Eintracht 16,5 Millionen an Paris St. Germain, um Ekitiké fest zu verpflichten. Ein Jahr später winkt dem Klub aus der Mainmetropole ein gewaltiger Transfergewinn.