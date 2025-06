United ausgestochen: Chelsea verpflichtet Delap

Der FC Chelsea holt einen neuen Mittelstürmer an Bord. Wie die Blues bekanntgeben, wechselt Liam Delap von Premier League-Absteiger Ipswich Town an die Stamford Bridge. Dem Vernehmen nach ziehen die Londoner die Ausstiegsklausel von umgerechnet rund 35 Millionen Euro für den 22-Jährigen, der einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschreibt.

Mit dem Transfer sticht Chelsea Konkurrent Manchester United aus. Die Red Devils zeigten ebenfalls großes Interesse am englischen U21-Nationalspieler, der in der abgelaufenen Spielzeit mit zwölf Treffern in 37 Ligapartien auf sich aufmerksam gemacht hatte. Delap war im vergangenen Sommer für etwa 18 Millionen Euro von Manchester City zu den Tractor Boys gewechselt. Bei Chelsea trifft der Rechtsfuß auf Trainer Enzo Maresca, den er bereits aus seiner Zeit in der Akademie von City kennt.