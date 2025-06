Neuer FCB-Konkurrent: Barça trifft sich mit Williams

Nico Williams ist eigentlich nur die 1B-Lösung des FC Bayern für die vakante Position auf dem linken offensiven Flügel. Doch gegenwärtig sieht es nicht so aus, als würde Paris St. Germain seinen Top-Joker Bradley Barcola (22) ziehen lassen. Auch beim gleichaltrigen Spanier könnten die Münchner am Ende leer ausgehen.

Neben dem FC Arsenal und dem FC Chelsea, die ihre Fühler nach dem Europameister ausgestreckt haben und seinem aktuellen Klub Athletic Bilbao, der gerne mit ihrem Eigengewächs (Vertrag bis 2027) verlängern würde, hat sich auch der FC Barcelona dem Poker wieder angeschlossen. Das berichtet die ‚Sport‘.

Interesse neu aufgeflammt

Demzufolge haben sich die Agenten des Spielers am heutigen Freitag in Barcelona mit Barça-Sportdirektor Deco getroffen, um über die Möglichkeit zu reden, die Transfergespräche aus dem vergangenen Sommer wieder aufzunehmen. Damals hatten die Katalanen trotz grundsätzlicher Einigung mit dem Spieler wieder von dem Transfer Abstand genommen. Der Grund war – was auch sonst – finanzielle Probleme bei Barça.

In den vergangenen Monaten hatte sich Barcelona von dem Transfer distanziert, Präsident Joan Laporta schloss ihn sogar öffentlich aus. Das eigentliche Barça-Ziel ist seit Monaten die Verpflichtung von Luis Díaz (28) vom FC Liverpool. Die Blaugrana befürchten jedoch, dass es nicht allzu leicht werden wird, den Kolumbianer von einem Weggang aus der Premier League zu überzeugen.

Barça bietet Heimat

Daher wendet sich der Klub laut dem Bericht wieder Williams zu. Der wiederum findet das Interesse der Bayern zwar verlockend, habe aber auch nichts gegen einen Verbleib in La Liga. Zudem ist der trickreiche Linksaußen mit einigen Barça-Profis befreundet. Den Münchnern droht also nach Florian Wirtz (22) ein weiterer Toptransfer durch die Lappen zu gehen.

Bayern und Arsenal befinden sich bereits in Verhandlungen mit Williams. Nun ist es die Frage, so die ‚Sport‘, ob Barcelona es wirklich ernst meint und den nötigen finanziellen Spielraum garantieren kann, um Williams nicht nur zu bezahlen, sondern auch für den Spielbetrieb zu registrieren.