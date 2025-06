FC Bayern: Flügel-Quintett im Fokus – auch Doan dabei

Der FC Bayern befindet sich in Zugzwang. Die Transferschlappe um Florian Wirtz (22), den es in Kürze von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool ziehen wird, soll ausgewetzt werden. Statt des Spielmachers soll nun ein Flügelspieler internationaler Klasse kommen, der im besten Fall auf einen ähnlich klangvollen Namen hört.

Diskutiert wurde laut ‚Sport Bild‘ in den vergangenen Wochen ein Quintett. Neben Bradley Barcola (22) von Paris St. Germain, der überraschend als das Top-Transferziel der Münchner auserkoren wurde, aber wohl nur schwer von PSG loszueisen wäre, galten lange auch Rafael Leão (25/AC Mailand) und Nico Williams (22/Athletic Bilbao) als Hauptziele.

Leão eher kein Thema

Im Falle des Portugiesen ist das Interesse laut dem Fachmagazin jedoch abgekühlt. Zwar habe es ein Treffen mit dessen Beratern am Rande des Champions League-Finals in München gegeben, der Kontakt wurde jedoch seitdem nicht intensiviert.

Williams bleibt jedoch weiterhin ein Topziel: Am Pfingstwochenende traf sich Sportvorstand Max Eberl mit den Williams-Beratern, tauschte Vorstellungen aus. Der Spanier verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro, ein mögliches Gehalt von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr wurde laut ‚Sport Bild‘ diskutiert. In Spanien wurde am gestrigen Dienstag dagegen berichtet, dass die Forderungen von Williams moderater ausfallen.

Zwei Außenseiter

Außenseiterchancen hat offenbar auch weiter Christopher Nkunku (27), der den FC Chelsea verlassen soll und dabei weit unter Marktwert gehen kann. Der Kontakt zum Franzosen besteht weiterhin. Der ehemalige Leipziger wird von Pini Zahavi beraten, der wegen seines anderen Klienten, Leroy Sané (29), aktuell in regem Kontakt zum Rekordmeister steht. Bereits im Winter sprach Eberl laut ‚Sport Bild‘ mit Nkunku und legte ihm dar, wo er ihn im System des FCB sieht.

Der letzte Name auf dem Zettel der Bayern-Bosse ist Ritsu Doan (26). Auch der Flügelspieler des SC Freiburg wurde diskutiert – dabei aber für zu leicht befunden. Nach der Wirtz-Absage wäre der Name eine Nummer zu klein.

Dennoch kommt der Japaner laut dem Bericht als Ergänzungsspieler infrage, wenn ein anderer Top-Mann verpflichtet wird. Kaoru Mitoma (28/Brighton) und Cody Gakpo (26/FC Liverpool) scheinen eher kein Thema mehr zu sein.