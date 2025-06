Zwei Knackpunkte bei Williams: Bayern-Angebot im Anflug

Nico Williams kristallisiert sich als Bayerns Wunschlösung für den offensiven Flügel heraus. Fabrizio Romano bezeichnet den Spanier gar als „Top-Transferziel“ und liefert weitere Hintergründe zum angestrebten Deal.

Der Transfermarkt-Insider berichtet von zwei direkten Meetings zwischen den Münchnern und dem Spielerlager des 22-Jährigen, um konkretes Interesse zu hinterlegen. Darüber hinaus wolle der deutsche Rekordmeister zeitnah ein Angebot ausarbeiten.

Williams selbst soll seine Bereitschaft für einen Wechsel an die Säbener Straße bereits signalisiert haben, dadurch sollten sich FCB-Sportvorstand Max Eberl und Co. aber nicht in Sicherheit wiegen.

Dreikampf um Williams

Einerseits bleibt das hohe Gesamtpaket ein Thema. Die Ablöse über festgeschriebene 58 Millionen Euro stellt zwar keine allzu große Hürde dar, vielmehr jedoch das geforderte Gehalt des trickreichen Linksaußen.

Andererseits hat sich Williams noch nicht final festgelegt. Athletic Bilbao hofft weiterhin, das Eigengewächs mit einer Gehaltserhöhung von einer Weiterführung der Zusammenarbeit überzeugen zu können. Zudem lauert der FC Arsenal, dem aktuell aber nur Außenseiterchancen attestiert werden.