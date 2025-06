Chelsea jagt Maignan

Der FC Chelsea könnte auf der Suche nach Verstärkung für die Torhüterposition in Italien fündig geworden sein. Laut Fabrizio Romano sind die Blues an die Verantwortlichen des AC Mailand herangetreten, um das Interesse an Mike Maignan zu hinterlegen. Der 29-Jährige steht bei den Rossoneri nur noch bis 2026 unter Vertrag, Verhandlungen über eine Verlängerung sind ins Stocken geraten.

Bei den Londonern, die zwischen den Pfosten seit Jahren eine hohe Fluktuation haben und in der abgelaufenen Premier League-Saison zumeist auf Robert Sanchez (27) setzten, steht Maignan schon seit längerem ganz oben auf der Liste. Milan wird nun entscheiden müssen, ob man den Kapitän ein Jahr vor Vertragsende für eine Ablöse ziehen lässt. Der französische Nationalkeeper war 2021 für rund 16 Millionen Euro aus Lille in die italienische Modestadt gewechselt und hielt in der vergangenen, enttäuschenden Mailänder Saison in 53 Pflichtspielen 15 Mal den Kasten sauber.