Bundesligist will Schalkes Sylla

Borussia Mönchengladbach streckt die Fühler nach Moussa Sylla aus. Wie FT erfuhr, gefällt dem Bundesligisten das Profil des 25-jährigen Mittelstürmers vom FC Schalke 04. Neben den Gladbachern haben außerdem Stade Rennes und der neureiche Ligue 1-Aufsteiger Paris FC Interesse angemeldet.

Auf Schalke beschäftigt man sich seit einiger Zeit mit einem möglichen Verkauf des Franzosen, der nach interner Einschätzung bis zu zehn Millionen Euro Ablöse einspielen könnte. Der Spieler selbst ließ zuletzt wissen, sich aber durchaus auch einen Verbleib bei Königsblau vorstellen zu können.

„Ich habe einen Vertrag bei Schalke. Ich muss weiter hart für die Mannschaft und dem Verein arbeiten. Schalke ist ein großer Verein und ich will ihm helfen. Ich habe einen langen Vertrag, ich bin glücklich hier“, so Sylla, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist. Abzuwarten bleibt, ob Gladbach in den kommenden Tagen und Wochen ernsthafte Schritte in Richtung eines Transfers unternimmt.