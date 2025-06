BVB verlängert mit Super-Talent

Borussia Dortmund hat hinter verschlossenen Türen mit Top-Talent Mathis Albert (16) verlängert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der BVB den Vertrag mit dem Außenstürmer, bei dem unter anderem auch der FC Barcelona, der FC Bayern und Manchester City anklopften, langfristig ausgedehnt.

Das 2009 geborene Juwel, das die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist Teil des Kaders für die Klub-WM und darf sich Hoffnungen auf Einsätze machen. In der vergangenen Saison spielte Albert trotz seines jungen Alters bereits in der U19 der Dortmunder und lief auch in der UEFA Youth League auf.