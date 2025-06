Am gestrigen Montagabend wurde bekannt, dass Jobe Bellingham den AFC Sunderland gerne in Richtung Borussia Dortmund verlassen möchte. Der kleine Bruder von Superstar Jude hat dem BVB seine Zusage gegeben, gleichzeitig RB Leipzig und Eintracht Frankfurt abgesagt. Was noch fehlt: Die Einigung der beteiligten Vereine über eine Ablöse.

Wie ‚Sky‘ nun berichtet, könnten die Verhandlungen durchaus geschmeidig über die Bühne gehen. Zwischen Bellinghams Vater und Berater Mark sowie Sunderland-Chef Kyril Louis-Dreyfus gibt es dem Bericht zufolge ein Gentlemen’s Agreement. Zahlt ein Verein 30 Millionen Euro Ablöse, darf Bellingham gehen. Und das, obwohl der Mittelfeldspieler eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro besitzt.

Bellingham soll mit zur Klub-WM

In Dortmund ist man der Ansicht, dass Sunderland den 19-Jährigen auch bei einem Angebot über 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni freigibt. Geht es nach den Schwarz-Gelben, sollte dies noch vor der bevorstehenden Klub-WM stattfinden. Dort könnte Bellingham dann schon im BVB-Trikot auflaufen.

Derzeit befindet sich der 1,91 Meter große Rechtsfuß im Trainingscamp der englischen U21-Nationalmannschaft. Laut ‚Sky‘ würde Bellingham aber nicht mit zur EM in die Slowakei reisen, sondern bei einem erfolgreichen Transfer mit der Borussia in die Vereinigten Staaten fliegen. Dementsprechend hartnäckig arbeiten Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl am Abschluss des Deals.