Bericht: Xhaka vor Blitz-Abgang bei Bayer

Das Märchen von Bayer Leverkusen wird immer in Erinnerung bleiben, könnte allerdings nur eine kurze Episode im deutschen Fußball gewesen sein. Nur zwei Jahre nach dem glorreichen nationalen Double ohne eine einzige Niederlage droht die Erfolgsmannschaft völlig auseinanderzubrechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während die Bayer-Bosse zusammen mit dem neuen Coach Erik ten Hag darum bemüht sind, die immer neuen Löcher zu stopfen, könnte ein Abgang die Entscheider sehr hart treffen, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Wie der Schweizer ‚Blick‘ berichtet, steht auch Mittelfeldlenker und Mentalitätsspieler Granit Xhaka vor dem Abschied.

Xhaka mit klarem Plan

Xhaka hatte in den vergangenen Monaten mehrmals betont, dass er gegen Ende seiner Laufbahn gerne zu seinem Jugendklub FC Basel zurückkehren würde. Dies habe jedoch noch Zeit. Doch offenbar möchte der 32-Jährige noch eine weitere Zwischenstation einlegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der Tageszeitung verdichten sich aktuell die Anzeichen, dass der Sechser der Werkself bereits in diesem Sommer den Rücken kehren möchte – trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags.

Gespräche laufen bereits

Mehr noch: Dem Bericht zufolge finden im Hintergrund bereits Gespräche mit den Bayer-Bossen statt, in denen darüber beraten wird, zu welchen Konditionen Xhaka den Klub verlassen könnte. Unklar ist indes, wohin es den 135-fachen Nationalspieler verschlägt. Anfang Mai kamen Gerüchte um einen Wechsel zu Galatasaray auf. Aber auch andere europäische Topklubs sollen Xhaka im Blick haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser hatte nach der verpassten Titelverteidigung in der Bundesliga vor einigen Wochen noch zum großen Angriff auf den FC Bayern in der kommenden Saison geblasen. Nach dem heftigen Aderlass in der Mannschaft, der noch weitergehen könnte, und dem Abgang von Vertrauenstrainer Alonso könnte nun jedoch ein Umdenken stattgefunden haben.