Trotz Bayer-Umbruch: Xhaka bläst zum Angriff

Granit Xhaka möchte Lehren aus der vergleichsweise etwas enttäuschenden Spielzeit mit Bayer Leverkusen ziehen und ungeachtet möglicher Abgänge im kommenden Jahr wieder angreifen. Das stellte der 32-Jährige im Anschluss an die Partie gegen den SC Freiburg (2:2) am Sonntagabend im ‚DAZN‘-Interview klar: „Wir wissen, warum es am Schluss nicht gereicht hat. […] Wir haben zu viele Punkte liegengelassen gegen Gegner, die man eigentlich hätte schlagen müssen. Das war unsere Stärke letztes Jahr, dass man die auch weggeputzt hat, dieses Jahr leider nicht.“

Für die Werkself wird es durch den quasi feststehenden Abgang von Erfolgstrainer Xabi Alonso und den sicheren Abschied von Abwehrchef Jonathan Tah (29) in der kommenden Saison voraussichtlich schwer werden, den FC Bayern erneut herauszufordern. Auch weitere Stammspieler wie Alejandro Grimaldo (29), Jeremie Frimpong (24) und Florian Wirtz (22) stehen vor einem möglichen Abschied. Dem neuen Meister schickt Xhaka dennoch bereits jetzt eine Kampfansage: „Gratulation an die Bayern, sie haben eine überragende Saison gespielt. Wir haben es bis zum Schluss versucht, leider hat es nicht gereicht. Aber wir werden nächste Saison auf jeden Fall wieder angreifen.“