Medien: Xhaka-Vater schon in Istanbul

Die Gerüchte um einen Wechsel von Granit Xhaka zu Galatasaray halten sich hartnäckig. Der Sportsender ‚A Spor‘ berichtet, dass der Vater des Sechsers von Bayer Leverkusen bereits vor einigen Wochen in Istanbul war, um sich das Trainingsgelände von Galatasaray anzuschauen und über mögliche Rahmenbedingungen des Transfers zu sprechen. Bei der Werkself besitzt der Schweizer noch einen Vertrag bis 2028.

Ob Bayer seinen Führungsspieler überhaupt ziehen lassen wird, ist durchaus fraglich, Fernando Carro bezog dazu jüngst Stellung. Der 32-Jährige hat kein einziges Pflichtspiel in dieser Saison verpasst. Gala steht in der Türkei kurz vor der Titelverteidiung und wird voraussichtlich genau wie Leverkusen in der kommenden Saison in der Champions League spielen.