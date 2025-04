Interesse wird konkret: Gala in Kontakt zu Xhaka

Was zunächst als loses Gerücht in der Türkei begann, ist inzwischen deutlich konkreter geworden: Galatasaray buhlt aktiv um die Dienste von Bayer Leverkusens Herzstück Granit Xhaka. Entsprechende Berichte bestätigt nun ‚Sky‘ und ergänzt, dass sogar zwischen dem 32-Jährigen, dessen Beratern und dem Istanbuler Klub ein erster Austausch stattgefunden hat.

Dem Bezahlsender zufolge hielt sich darüber hinaus ein Vermittler vergangene Woche in der türkischen Metropole auf, um den möglichen Wechsel zu Galatasaray weiter auszuloten. Grundsätzlich sei der Deal laut Einschätzung der Beteiligten aber auf mehreren Ebenen schwer umzusetzen.

Während der türkische Meister zunächst das nötige Kleingeld für den Deal aufbringen müsste, fühlt sich Xhaka dagegen in Leverkusen wohl und besitzt noch einen Vertrag bis 2028. Dazu denkt die Werkself nicht an einen Verkauf ihres Mittelfeldstars. Ob ein möglicher Abschied von Trainer Xabi Alonso im Sommer grundsätzlich etwas an der Situation ändern würde, ist unklar.