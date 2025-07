Milan: Hernández-Nachfolger gefunden?

Der AC Mailand blickt auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger nach Belgien. Laut Fabrizio Romano und Matteo Moretto haben die Rossoneri Archie Brown von der KAA Gent ins Visier genommen. Der 23-Jährige stehe beim Serie A-Klub in der engeren Auswahl.

Brown läuft seit 2023 für Gent auf und hat dort noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. In der vergangenen Spielzeit war der talentierte Engländer auf der linken Schiene gesetzt und bestritt insgesamt 46 Einsätze, in denen er drei Tore erzielte sowie sechs vorbereitete. In Mailand könnte der 1,90 Meter große Linksfuß die Nachfolge von Théo Hernández (27) antreten, der vor einem Wechsel zu Al Hilal steht.