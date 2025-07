Bayer baggert an Ex-Frankfurter

Erik ten Hag hat als neuer Trainer von Bayer Leverkusen die schwere Aufgabe, die Mannschaft nach einigen wichtigen Abgängen wieder titelfähig zu machen. Dazu soll der Niederländer ein schlagkräftiges Team zur Verfügung gestellt bekommen. Auf dem Transfermarkt ist für Leverkusen einiges möglich – den hohen Einnahmen sei Dank.

Auf der offensiven Außenbahn wird weiter nach passenden Alternativen gesucht, die den technisch anspruchsvollen und intensiven Fußball des neuen Trainers mitgehen können. Eine solche haben die Scouts der Rheinländer laut der in Neapel ansässigen Tageszeitung ‚Il Mattino‘ bei der SSC Neapel gefunden. Demzufolge interessiert sich Bayer für Jesper Lindström.

In Neapel gefloppt

Der 25-Jährige war von 2021 bis 2023 bereits für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga aktiv. Von dort wechselte der Flügelstürmer für 30 Millionen Euro nach Neapel, konnte sich am Vesuv jedoch bisher nicht nachhaltig durchsetzen.

In seiner ersten Spielzeit sammelte der dänische Nationalspieler lediglich 587 Einsatzminuten. In der vergangenen Saison war Lindström an den FC Everton verliehen. Obwohl sein Kontrakt bei der SSC noch bis 2028 läuft, gilt der Rechtsfuß als klarer Abgangskandidat.