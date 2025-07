Napoli zieht Anguissa-Option

Die SSC Neapel bindet Dauerbrenner Frank Anguissa (29) bis 2027. Fabrizio Romano berichtet, dass der italienische Meister von einer einjährigen Verlängerungsoption Gebrauch gemacht hat. Mit einer offiziellen Verkündung dürfte zeitnah zu rechnen sein.

Anguissa gehört in Neapel zum unangefochtenen Stammpersonal und stand in der vergangenen Saison in 32 von 38 möglichen Serie A-Partien in der Startelf. Der kamerunische Mittelfeldmotor war maßgeblich am etwas überraschenden Scudetto beteiligt.