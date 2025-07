VfB schnappt sich Schanzer-Juwel

Der VfB Stuttgart hat offenbar das Rennen um Deniz Zeitler (18) vom FC Ingolstadt für sich entschieden und dabei die TSG Hoffenheim ausgestochen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat sich das Sturm-Talent für einen Wechsel zu den Schwaben entschieden. Der Drittligist soll mit einer Ablöse in Höhe von einer Million Euro entschädigt werden.

Zeitler absolvierte bislang 38 Profieinsätze für die Schanzer und war an 14 Treffen direkt beteiligt. Laut dem Fachmagazin soll der Mittelstürmer langsam an den Profikader herangeführt werden und sich zunächst in der zweiten Mannschaft akklimatisieren. Die U23 des VfB konnte erst kurz vor Saisonende den Klassenerhalt in Liga drei sicherstellen.