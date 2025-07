Verwirrung um Zeitler: Wird es doch die TSG?

Der Transferpoker um Deniz Zeitler vom FC Ingolstadt könnte noch eine überraschende Wendung bekommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 18-Jährige kurz vor dem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Gestern hatte der ‚kicker‘ noch berichtet, dass sich der Stürmer dem VfB Stuttgart anschließen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Bezahlsender soll Zeitler in Sinsheim zunächst in der 3. Liga für die Zweitvertretung spielen, in naher Zukunft wird ihm aber der Sprung in die Bundesliga zugetraut. Für die Schanzer absolvierte der U19-Nationalspieler schon 38 Pflichtspiele und erzielte dabei zehn Tore. Dem Vernehmen nach kostet Zeitler rund eine Million Euro.