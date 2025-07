Messi führt Gespräche mit neuem Klub

Die Weltmeisterschaft 2026 könnte das letzte große Highlight in Lionel Messis Karriere werden. Der Zauberfuß wird im kommenden Jahr während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada seinen 39. Geburtstag feiern. Die Uhr tickt also und viele Gelegenheiten, den Argentinier noch über den Rasen dribbeln zu sehen, wird es nicht mehr geben. Bei Inter Miami geht Messis Zeit nach aktuellem Stand im Dezember zu Ende. Es steht also noch ein – womöglich letzter – Klubwechsel an.

Es ist kein Geheimnis, dass Saudi-Arabien alles daransetzt, dass La Pulga im Spätherbst seiner Karriere noch einmal in derselben Liga wie sein ewiger Konkurrent Cristiano Ronaldo aufläuft. CR7 verlängerte jüngst bei Al Nassr bis 2027. Messi hat dem Vernehmen nach zuletzt direkt mit Abdullah Hamad, dem Direktor der Saudi Pro League, gesprochen. Den Verein dürfe sich der Weltmeister von 2022 selbst aussuchen. Al Ahli versucht nun offenbar sein Glück.

Laut der ‚L’Équipe‘ hat sich der amtierende Gewinner der asiatischen Champions League in den Kopf gesetzt, Messi unbedingt zu verpflichten. Die nötigen finanziellen Reserven im Rücken hat Al Ahli ohnehin. Im Sommer 2023 stand damals noch ein Gehalt von 500 bis 600 Millionen Euro, verteilt auf zwei Jahre, im Raum. Stattdessen ging es für Messi nach Miami.

Ob nach zwei Jahren in der MLS das Pendel erneut in Richtung des Beckham-Klubs ausschlägt? Aus internen Quellen des US-amerikanischen Klubs hieß es zuletzt: „Leo steht bis Ende 2025 unter Vertrag. Die Realität ist, dass beide Parteien an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert sind.“