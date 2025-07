Fener verkündet Durán-Deal

Cristiano Ronaldo wird in der kommenden Saison nicht mehr mit Jhon Durán auf dem Rasen stehen. Wie Fenerbahce bekanntgibt, wechselt Jhon Durán zum Istanbuler Traditionsklub. Der kolumbianische Stürmer kommt per Leihe für eine Saison aus Saudi-Arabien in die Süper Lig.

Der 21-Jährige wurde erst im Januar für 77 Millionen Euro von Aston Villa zu Al Nassr transferiert. Ein halbes Jahr später ist sein Abenteuer im Wüstenstaat schon wieder beendet. Für den Klub aus Riad erzielte Dúran zwölf Tore in 18 Pflichtspielen.