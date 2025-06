Fortuna mit neuem Knipser einig

Fortuna Düsseldorf hat sich mit Cedric Itten (28) grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Die ‚Bild‘ berichtet von einer Einigung zwischen Spieler und Klub. Eine Übereinkunft mit dem BSC Young Boys steht hingegen noch aus.

Itten war in der abgelaufenen Saison an 17 Toren direkt beteiligt, bestritt aber auch nur rund die Hälfte aller Ligapartien von Beginn an. Der Verein aus der Schweiz fordert laut dem Boulevardblatt zwei Jahre vor Vertragsende eine Entschädigung von zwei Millionen Euro. Die Fortuna arbeite jedoch daran, den Preis auf unter 1,5 Millionen zu drücken.