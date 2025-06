BVB: Die Details zum Bellingham-Vertrag

Jobe Bellingham (19) winkt bei Borussia Dortmund ein Fünfjahresvertrag. ‚Sky‘ zufolge bieten die Schwarz-Gelben dem Wunschspieler ein Jahresgehalt in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Mit Boni könne der englische Mittelfeldspieler bis zu fünf Millionen Euro einstreichen.

Bellingham feierte mit dem AFC Sunderland in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg in die Premier League und würde nun gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Dem BVB hat der 1,91-Rechtsfuß bereits zugesagt, eine Einigung mit dem englischen Vertreter steht noch aus.