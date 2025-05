Bayern verkauft Krätzig

Seit der Rückrunde läuft es für Frans Krätzig persönlich wieder ganz ordentlich. Nachdem er in der Hinrunde beim VfB Stuttgart als Leihgabe kaum zum Einsatz kam, fruchtet eben jenes Modell in der Rückserie beim 1. FC Heidenheim umso mehr. Um in der kommenden Saison allerdings gesichert erstklassig und womöglich sogar europäisch zu spielen, verschlägt es den Linksverteidiger nun aber nach Österreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie RB Salzburg bekanntgibt, wechselt der 22-Jährige fest vom FC Bayern München in die Mozartstadt. Über die Ablöse machen beide Klubs keine Angaben, laut ‚Sky‘ liegt diese aber bei rund 3,5 Millionen Euro. Zudem soll in dem Deal eine Rückkaufklausel integriert sein. In Österreich unterschreibt Krätzig einen Vertrag bis 2028.

Geschäftsführer Sport Rouven Schröder freut sich auf seinen Neuzugang: „Mit Frans Krätzig haben wir einen Neuzugang mit einer ausgezeichneten fußballerischen Grundausbildung sowie mit einer hohen Spielintelligenz verpflichten können. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass er auf mehreren Positionen spielen kann, also variabel einsetzbar ist.“ In Salzburg soll der Linksfuß den nächsten Schrit auf der Karriereleiter gehen.