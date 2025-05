Bericht: Fàbregas vor der Unterschrift

Cesc Fàbregas winkt eine saftige Gehaltserhöhung. Der spanische Übungsleiter steht laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ kurz davor, seinen bis 2028 datierten Kontrakt bei Como 1907 zu verlängern. Die Unterschrift soll mit einer Verdopplung seines bisherigen Salärs einhergehen.

Der Deal ist als eindeutige Absage an seine Verehrer zu verstehen. Unter anderem RB Leipzig sowie zwischenzeitlich Bayer Leverkusen und die AS Rom hatten intensiv um Fàbregas geworben, ziehen nun aber allesamt den Kürzeren. Am Comer See ist der 38-Jährige seit dem vergangenen Sommer sehr erfolgreich hauptverantwortlich tätig.