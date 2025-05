Terzic zurück in die Bundesliga?

Ein Engagement in der Türkei kommt für Edin Terzic nicht infrage. Lässt sich der Übungsleiter für eine Rückkehr in die Bundesliga begeistern?

Der VfL Wolfsburg hat den aktuell frei verfügbaren Ex-BVB-Coach jedenfalls ins Visier genommen, berichtet die ‚Sport Bild‘. Darüber hinaus werden Marco Rose (vereinslos), Raúl (verlässt Real Madrid), Matthias Jaissle (Al Ahli) und Cesc Fàbregas (Como 1907) mit dem vakanten Amt in Verbindung gebracht.

In der Favoritenrolle für die Nachfolge des entlassenen Ralph Hasenhüttl soll sich aber Jacob Neestrup befinden, der mit dem FC Kopenhagen erst jüngst die Meisterschaft feierte und in der Vergangenheit schon mit Landsmann und VfL-Geschäftsführer Peter Christiansen zusammengearbeitet hatte.

Mit Geld nach Europa?

Parallel zur Trainersuche ist in der Autostadt auch die Kaderplanung angelaufen. Laut dem Fachmagazin will der VfL wieder einmal einen Großangriff auf dem Transfermarkt starten, um in der oberen Tabellenhälfte mitzumischen – allein für einen neuen Stürmer sollen 20 Millionen Euro bereitgestellt werden.