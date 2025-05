Wildes Gerücht: Terzic soll Mourinho-Nachfolger werden

Zieht es Edin Terzic in die Süper Lig? Wie die türkische Zeitung ‚Sözcü‘ berichtet, steht der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund als möglicher Nachfolger von José Mourinho bei Fenerbahce bereit. Klubpräsident Ali Koc hat sich demzufolge in Istanbul mit dem 42-Jährigen getroffen und auf grundlegende Bedingungen eines Engagements geeinigt. Daraufhin habe Terzic bereits begonnen, sich tiefergehend mit dem Kader des Tabellenzweiten zu beschäftigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (13:12 Uhr): Nach FT-Informationen ist am Bericht von ‚Sözcü‘ nichts dran. Quellen aus dem Umfeld von Terzic haben bestätigt, dass ein Engagement bei Fenerbahce derzeit kein konkretes Thema für den Trainer ist. Sein Besuch in Istanbul am vergangenen Donnerstag und Freitag hatte andere Gründe.

Mourinho steht bei Fener in der Kritik, auch über einen Abschied wurde schon spekuliert. Der Klub musste in dieser Saison in der Meisterschaft dem Stadtrivalen Galatasaray den Vortritt lassen und liegt einen Spieltag vor Schluss satte elf Punkte hinter dem großen Konkurrenten. Der Portugiese zeigte sich zuletzt in Interviews und auf Pressekonferenzen zunehmend dünnhäutig. Als er am gestrigen Montag auf die verpasste Champions League-Qualifikation in der vergangenen Saison angesprochen wurde, stellte er klar: „Ich habe in den letzten sieben Jahren mehr europäische Endspiele erreicht als der gesamte türkische Fußball in seiner Geschichte.“ Auf die Frage, ob er Fenerbahce verlässt, antwortete Mourinho: „Ich spreche mit niemandem öffentlich darüber. Was auch immer berichtet wird – es kam nicht aus meinem Mund. Der Präsident will, dass ich bleibe. Ich wüsste nicht, dass sich etwas daran geändert hat.“