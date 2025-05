Elversberg: Zwei Steffen-Nachfolger im Visier

Die SV Elversberg fahndet nach einem Nachfolger für Horst Steffen, der sich in Richtung SV Werder Bremen verabschiedet hat. Nach Informationen der ‚Bild‘ werden im Saarland aktuell zwei Namen diskutiert. Demzufolge wurden der vereinslose Heiko Vogel sowie Christian Titz von Ligarivale 1. FC Magdeburg ins Viser genommen.

Vogel war in der Vergangenheit unter anderem schon für den FC Basel und Sturm Graz sowie für die Zweitvertretungen vom FC Bayern und Borussia Mönchengladbach verantwortlich. Titz coacht seit 2021 in Magdeburg und wurde zuletzt mit zahlreichen anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Ein Favorit kristallisiert sich zur Stunde noch nicht heraus.