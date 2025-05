Werder: Steffen wird Werner-Nachfolger

Der SV Werder Bremen hat auf der Trainerposition zügig für Klarheit gesorgt. Erst am Montag hatte der Bundesligist verkündet, dass Ole Werner seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Einen Tag später teilte der SVW mit, dass sich die Wege bereits in diesem Sommer trennen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wiederum zwei Tage später steht auch schon der Nachfolger fest. Horst Steffen kommt von der SV Elversberg an die Weser und unterschreibt dem Vernehmen nach bis 2028. Über die Ablösemodelitäten wurde Stillschweigen vereinbart, nach FT-Informationen wurde die 200.000 Euro schwere Ausstiegsklausel aktiviert.

„Horst hat uns in den Gesprächen inhaltlich wie menschlich absolut überzeugt. Er hat in den letzten sieben Jahren in Elversberg herausragende Arbeit geleistet. Horst steht für offensiven, attraktiven Fußball und eine sehr gute und klare Mannschaftsführung. Wir sind überzeugt, mit ihm gut gerüstet in die neue Saison zu gehen“, sagt Geschäftsführer Clemens Fritz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon am Dienstag hatte FT exklusiv vermeldet, dass Steffen der Top-Kandidat für die Werner-Nachfolge ist. Der 56-Jährige war seit 2018 als Trainer bei der SVE im Amt und führte die Saarländer aus der Regionalliga beinahe bis zum Aufstieg in die Bundesliga. Am Montag scheiterte die SVE denkbar knapp durch ein Tor in der letzten Minute der Nachspielzeit in der Relegation am 1. FC Heidenheim. Mit einigen Tagen Verspätung steigt Steffen immerhin persönlich doch noch auf.