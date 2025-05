Geringe Ausstiegsklausel: Steffen Top-Kandidat bei Werder

Noch keine 24 Stunden ist es her, da musste Horst Steffen als Trainer der SV Elversberg seine wohl schmerzlichste Niederlage der vergangenen Jahre hinnehmen. In der letzten Minute der Nachspielzeit verlor er mit den Saarländern gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) und verpasste so den Aufstieg in die Bundesliga.

Dennoch könnte er dort in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Wie FT exklusiv erfuhr, ist der 56-Jährige der Top-Kandidat an der Weser. Die Gespräche zwischen den Parteien laufen. Steffen besitzt in seinem Vertrag außerdem eine Ausstiegsklausel, die in einer überschaubaren Höhe von rund 200.000 Euro liegt.

Röhl aus dem Rennen

Zuvor waren mehrere Kandidaten für den Trainerposten im Umlauf. Aus dem Rennen ist nach aktuellem Stand Danny Röhl. Nach FT-Informationen kann Werder sich die Ausstiegsklausel des 36-Jährigen von Sheffield Wednesday nicht leisten.

Bremens Sportchef Clemens Fritz hatte zuvor gegenüber dem ‚kicker‘ betont, dass der Bundesligist seine Liste auf zwei Kandidaten beschränkt hat, Steffen ist dabei an der Spitze. Spätestens am Freitag will Werder den neuen Cheftrainer präsentieren.