Kiel verpflichtet neuen Angreifer

Luca Prasse wechselt zur KSV

Holstein Kiel verpflichtet den 20-jährigen Luca Prasse. Der Offensivspieler kommt vom SV Meppen und unterschreibt bei der KSV einen Vertrag bis zum 30.06.2028. Der gebürtige Emder stieß bereits als 14-Jähriger in das Jugendleistungszentrum des SV Meppen und kam in der Saison 2022/23 zu ersten Einsätzen in der dritten Liga. Nach dem Abstieg der Meppener 2023 […]