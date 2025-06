Werders Schmid macht Zukunftsansage

Der SV Werder Bremen kann offenbar über den Sommer hinaus mit Wechselkandidat Romano Schmid planen. Angesprochen auf seine Zukunft bei den Grün-Weißen sagte der 25-jährige Mittelfeldspieler im Rahmen der Länderspielreise mit der österreichischen Nationalmannschaft: „Absolut kann ich mir vorstellen, zu bleiben. Ich mag Werder, ich liebe Werder. Ich bin seit fünf Jahren da, seit sechs Jahren unter Vertrag. Also das kann ich mir absolut vorstellen – und deswegen liegt mein Fokus bis jetzt auch auf nichts anderem.“

Der Stammspieler, der in der abgelaufenen Spielzeit mit fünf Toren und fünf Vorlagen in 32 Bundesligaspielen überzeugte, steht an der Weser Berichten zufolge nur noch bis 2026 unter Vertrag. Schmid blickt zurück: „Wir haben eine super Saison gespielt, ich persönlich und auch die Mannschaft. Es war eine absolut coole Saison, auf die man aufbauen kann – und dann mal schauen, was nächste Saison so geht.“ Mit seinen Leistungen hat der 1,68 Meter große Rechtsfuß einige Interessenten auf den Plan gerufen.