FC Bayern: Der Stand bei Gakpo

Die Spur von Cody Gakpo zum FC Bayern scheint nicht ganz so heiß zu sein wie zuletzt berichtet. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, dass die Reds sich zwar mit Angeboten jenseits der 70 Millionen Euro beschäftigen würden, grundsätzlich aber eher einen Verbleib des niederländischen Nationalspielers bevorzugen. Es sei sogar möglich, dass Gakpo seinen bis 2028 datierten Vertrag an der Anfield Road vorzeitig verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Säbener Straße gehöre der 26-Jährige zwar zum Kreis derer, die als potenzieller Ersatz bei einem Abgang von Leroy Sané (29) infrage kommen. Dass Gakpo einen Wechsel nach München als Schritt nach oben auf der Karriereleiter betrachte, sei aber auch nicht in Stein gemeißelt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation um die Flügelposition im Kader des deutschen Rekordmeisters entwickelt, vielleicht wird der Name Gakpo dann im Laufe der Transferphase doch nochmal heiß.