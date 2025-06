Elversberg findet Steffen-Nachfolger

https://sv07elversberg.de/vincent-wagner-wird-neuer-cheftrainer-bei-der-sv-elversberg/

Die SV Elversberg geht die Zukunft gemeinsam mit Vincent Wagner an. Der 39-Jährige wird zur anstehenden Saison 2025/2026 neuer Cheftrainer der SVE. Wagner war zuletzt für die U23 der TSG Hoffenheim verantwortlich, mit der er erst kürzlich die Regionalliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert hat. In Elversberg erhält der Trainer einen Dreijahresvertrag […]