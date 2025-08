Drei heiße Transfer-News aus Liga zwei

Shon Weissman

29 Jahre - Stürmer - FC Granada

Der Wechsel des Torjägers vom FC Granada zu Fortuna Düsseldorf schien schon in trockenen Tüchern. Der Medizincheck war laut ‚Bild‘ bereits absolviert, die Unterschrift sollte in Kürze erfolgen. Doch aufgrund der heftigen Proteste der Düsseldorfer Anhänger, die sogar Petitionen starteten, platzte der Deal, wie der Zweitligist am heutigen Dienstag offiziell bestätigte.

Grund dafür sind die bedenklichen Aussagen des Israelis über den Krieg im Gaza-Streifen. Weissman tätigte Äußerungen wie: „Es gibt keine Unschuldigen, sie müssen nicht vor dem Beschuss gewarnt werden, sondern löschen Sie Gaza einfach aus“ oder man solle „200 Tonnen Bomben auf Gaza abwerfen“. Auch sein Wechsel zum FC Granada, zu dem er nun zurückkehrt, hatte aufgrund der fragwürdigen Aussagen für Unmut bei den spanischen Fans gesorgt.

Steffen Tigges

27 Jahre - Stürmer - 1. FC Köln

Deutlich besser dürfte die Stimmung beim Rhein-Rivalen der Fortuna sein. Nach langer Suche hat der 1. FC Köln einen Abnehmer für den Linksfuß gefunden. Wie ‚Sky‘ und der ‚Geissblog‘ unisono berichten, sichert sich der SC Paderborn die Dienste des 1,94 Meter großen Sturmhünen. Demzufolge hat sich Tigges bereits von seinen Teamkollegen in Köln verabschiedet. Zur Stunde befindet sich der ehemalige Dortmunder in Paderborn, um den Deal zu finalisieren.

Tarek Buchmann

20 Jahre - Innenverteidiger - Bayern München

Der immer wieder von Verletzungssorgen geplagte Youngster soll beim 1. FC Nürnberg im Profi-Bereich Fuß fassen. Buchmann kommt auf Leihbasis vom FC Bayern, der den Vertrag seines Eigengewächses im Zuge des Transfers bis 2027 verlängert. Noch nicht durchgesickert ist zur Stunde, ob eine Kaufoption im Deal enthalten ist.