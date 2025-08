Nürnberg leiht Bayerns Buchmann

Tarek Buchmann wechselt in die zweite Liga, um seiner Karriere zu neuem Schwung zu verhelfen. Wie der 1. FC Nürnberg offiziell vermeldet, kommt der 20-Jährige bis zum Saisonende leihweise vom FC Bayern München zum Club. Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou freut sich: „Tarek ist ein hochbegabter Innenverteidiger, der in der Vergangenheit etwas Verletzungspech hatte. Wir sind davon überzeugt, dass wir ihm beim Club das passende Umfeld bieten können, damit Tarek bei uns seine Entwicklung vorantreiben kann und wir in Zukunft von seinen Stärken profitieren können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor hat Buchmann seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2027 verlängert. Der Innenverteidiger stammt aus der Jugend des FCB und ist seit 2023 Teil des Profikaders. Verletzungen haben das Talent jedoch immer wieder ausgebremst.