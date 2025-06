Medizincheck gebucht: BVB legt bei Bellingham nach

Borussia Dortmund schreitet mit großen Schritten auf die Verpflichtung von Jobe Bellingham (19) vom AFC Sunderland zu, die noch im laufenden Transferfenster über die Bühne gebracht werden soll.

Und alles sieht danach aus, als würde dem BVB der Deal fristgerecht gelingen, um den englischen Mittelfeldmann bei der Klub-WM dabeizuhaben. Die ‚Bild‘ berichtet von einer neuen Offerte der Schwarz-Gelben in Höhe von 23 Millionen Euro plus fünf Millionen an Bonuszahlungen.

Dementsprechend fehlt nicht mehr viel bis zu jenen 30 Millionen, auf die sich Belllingham mit seinem Noch-Arbeitgeber als potenzielle Ablöse festgelegt haben soll. Über besagtes Agreement weiß man auch in Dortmund Bescheid.

Update (17:51 Uhr): Fabrizio Romano zufolge ist der Deal nun endgültig in trockenen Tüchern. Demzufolge fließen 33 Millionen Euro fest nach Sunderland. Zudem ist von Boni (fünf Millionen) sowie einer 15-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung die Rede.

Deshalb wurde nach Informationen der ‚Sport Bild‘ auch schon der Medizincheck für den jüngeren Bruder von Real-Star Jude gebucht. Dieser soll am Dienstag stattfinden – rechtzeitig vor Ende des Wechselfensters.