Bischof zur Klub-WM: Bayern & TSG einigen sich

Was lange währt, wird endlich gut. Ganz gemäß dem Sprichwort gingen die Bosse des FC Bayern auch bei Tom Bischof vor. Die Unterschrift des Neu-Nationalspielers für einen ablösefreien Wechsel zum 1. Juli sicherte sich der deutsche Rekordmeister schon vor einiger Zeit. Der Mittelfeldspieler soll aber schon früher mit zur Klub-Weltmeisterschaft reisen.

Laut ‚kicker‘ haben sich die Bayern nun mit der TSG Hoffenheim auf eine Ablösezahlung geeinigt, um Bischof mit in die USA nehmen zu können. Damit der 19-Jährige am Großturnier in Nordamerika teilnehmen und früher zum Bayern-Tross stoßen darf, fließen dem Fachmagazin zufolge 300.000 Euro nach Sinsheim.

Doch damit nicht gut. Schneiden die Bayern beim neuen Turnier erfolgreich ab, kommen Bonuszahlungen hinzu. Obwohl es nur um wenige Wochen geht, lässt sich Bischofs bisheriger Arbeitgeber den vorzeitigen Wechsel anständig entlohnen. Vergleicht man die bis zu zehn Millionen Euro, die von Real Madrid an den FC Liverpool gezahlt wurden, um Trent Alexander-Arnold (26) früher zur Verfügung zu haben, ist den Münchnern aber ein Schnäppchen gelungen.