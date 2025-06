Heidenheim im Rennen um Bayern-Talent

Für Gabriel Vidovic bietet sich die Option, weiter in der Bundesliga aufzulaufen. Nach Informationen von ‚Sky‘ kämpft der 1. FC Heidenheim ebenfalls um einen Transfer des 21-jährigen Offensivtalents vom FC Bayern. Auch ein Leihgeschäft kann man sich an der Brenz gut vorstellen. In dem Fall müsste der Kroate seinen 2026 auslaufenden Vertrag in München allerdings vorher verlängern.

Berichte von gestern, der deutsche Meister habe sich mit Dinamo Zagreb bereits auf einen Wechsel für eine Ablöse von 1,2 Millionen Euro geeinigt, entsprechen laut dem Bezahlsender nicht der Wahrheit. Bis zum gestrigen Freitagnachmittag sei es noch nicht zu direktem Kontakt zwischen den Vereinen gekommen. Trotzdem soll Zagreb gute Karten auf einen Transfer haben. Vidovic, der die Hinrunde der abgelaufenen Saison auf Leihbasis bei Mainz 05 verbracht hatte, war schon in der Saison 2023/24 leihweise für den kroatischen Rekordmeister am Ball.