Bayern-Gerüchte um Donnarumma

Ein Jahr vor seinem Vertragsende bei Paris St. Germain steht Gianluigi Donnarumma (26) vor einer wichtigen Entscheidung. Sollte er das Arbeitspapier nicht vorzeitig ausdehnen, könnte sich ein Wechsel schon in diesem Sommer anbahnen. Die Gespräche mit seinen Vorgesetzten über die Anhebung seines bisherigen Jahresgehalts von zehn Millionen Euro verlaufen jedenfalls schleppend.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet am heutigen Samstag von zahlreichen Türen, die Donnarumma offenstünden. Eine von diesen führe zum FC Bayern, so die größte italienische Sportzeitung. Dort hat man zwar entschieden, mit dem 39-jährigen Manuel Neuer mindestens mal noch in die kommende Saison zu gehen, eine sichere langfristige Lösung habe man beim deutschen Rekordmeister allerdings nicht.

Jonas Urbig (21) machte bei seinen Einsätzen in der abgelaufenen Saison zwar eine gute Figur, dennoch ist durchaus offen, ob man dem Ex-Kölner den Status als langjährige Nummer eins bei den Bayern zutraut. Ebenfalls noch in der Schwebe ist die Zukunft von Alexander Nübel (28), der noch bis zum Ende der kommenden Saison an den VfB Stuttgart verliehen ist.

Donnarumma passt erst 2026

Donnarumma wäre aus Bayern-Sicht eine sportlich hochwertige, aber nicht gerade risikofreie Lösung. Einerseits ist der Italiener sehr teuer, andererseits suchen die Münchner eigentlich nicht schon für diesen Sommer eine potenzielle neue Nummer eins.

Somit wäre Donnarumma erst 2026 ein wirklich passender Kandidat. Allerdings ist kaum vorstellbar, dass hier PSG mitspielen und mit dem 1,96-Hünen ins letzte Vertragsjahr gehen würde. Blickt man auf den aktuellen Stand, sind eigentlich noch zu viele Eventualitäten zu klären, ehe dieses Gerücht wirklich heiß werden kann.