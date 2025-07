35 Millionen für Jashari abgelehnt

Der FC Brügge hat ein weiteres Angebot des AC Mailand für Ardon Jashari (22) abgelehnt. Laut Sacha Tavolieri reichen den Belgiern die gebotenen 33,5 Millionen Euro plus 1,5 Millionen Boni für ihr Mittelfeldjuwel nicht. Die Rossoneri hatten einmal mehr angekündigt, ihr Angebot nicht weiter erhöhen zu wollen. Der FC Brügge stellt sich 35 Millionen Euro plus fünf Millionen an Bonuszahlungen vor.

Jashari hat sich längst darauf festgelegt, zum AC Mailand wechseln zu wollen und anderen Interessenten abgesagt. Wenn die Mailänder ihr Angebot wie angekündigt nicht verbessern, befindet sich Jashari in einer unglücklichen Situation. Denn die belgische Liga ist bereits wieder gestartet und Jashari stand nicht im Kader. Der Schweizer hatte im Sommer alleine trainiert und die Saisonvorbereitung verpasst, weil er unbedingt in der Modestadt und nicht mehr in Brügge spielen wollte. Ob andere Interessenten wie Borussia Dortmund angesichts der hohen Preisvorstellung seines Arbeitgebers wieder in das Rennen einsteigen, ist ebenfalls fraglich.