BVB: Bellingham ist gelandet

Jobe Bellingham wird in Kürze seinen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschreiben. Aufnahmen von ‚Sky‘ zeigen die Ankunft des Mittelfeldspielers am späten Sonntagabend. Heute steht der Medizincheck an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB zahlt eine Sockelablöse von über 30 Millionen Euro, rund fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen können hinzukommen. Der AFC Sunderland erhält zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel. Bellingham soll einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.